Traffico Roma del 27-05-2022 ore 17 | 30

(Di venerdì 27 maggio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio e ben trovati dalla redazione sul grande raccordo anulare Continuano i disagi alin particolare per un precedente incidente lungo la carreggiata interna tra via della Pisana e Settebagni trafficato anche il tratto successivo tra Nomentana e Casilina circolazione sostenuta e rallentata anche in esterna dove non si escludono code tra lapiù vicino alla Tuscolana sono aumentati gli spostamenti in uscita dasull’altra turbano della A24 mentre si rallenta ulteriormente su via del Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII via Salaria verso San Giovanni anche per un tamponamento con più veicoli coinvolti Ora Risolto file sulla tangenziale est e né particolare tra la Tiburtina e la Salaria per chi viaggia in direzione stadio aprudenza su via di ...

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - LuceverdeRadio : ??#Autostrade #traffico - A1 Milano-Napoli ??????Coda di 3 km tra Nodo A1/A24 Roma-Teramo e Valmontone > Napoli #Luceverde #Lazio - CCISS_Ministero : A1 Roma-Napoli code per 1 km causa traffico intenso tra Allacciamento Diramazione Roma Sud (Km 576,3) e A1 Svinco… - CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma traffico rallentato causa perdita di carico tra Svincolo Valdichiana (Km 385,4) e A1 Svincolo Mont… - romamobilita : #viabilità, Traffico intenso sul #Gra tra Roma-Fiumicino e Ardeatina -

