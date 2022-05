Salernitana, Sabatini: «Salvezza? Una rincorsa per cuori selvaggi. Nicola resta con noi» (Di venerdì 27 maggio 2022) Walter Sabatini, diesse della Salernitana, è tornato a parlare della Salvezza e dei motivi che l’hanno spinto ad accettare l’incarico ai microfoni de La Repubblica Walter Sabatini, diesse della Salernitana, è tornato a parlare della Salvezza e dei motivi che l’hanno spinto ad accettare l’incarico ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni: Salvezza – «Tutti mi sconsigliavano di venire, per questo ho accettato subito. La paura mi ha tenuto vivo fino alla fine, è stata una rincorsa per cuori selvaggi ma alla fine è andata bene e siamo ancora in A» FUTURO – «Nicola resta e prenderemo 7/8 giocatori della tipologia che preferisce. Cavani? Inavvicinabile per noi. Il nostro obiettivo ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 maggio 2022) Walter, diesse della, è tornato a parlare dellae dei motivi che l’hanno spinto ad accettare l’incarico ai microfoni de La Repubblica Walter, diesse della, è tornato a parlare dellae dei motivi che l’hanno spinto ad accettare l’incarico ai microfoni de La Repubblica. Le sue dichiarazioni:– «Tutti mi sconsigliavano di venire, per questo ho accettato subito. La paura mi ha tenuto vivo fino alla fine, è stata unaperma alla fine è andata bene e siamo ancora in A» FUTURO – «e prenderemo 7/8 giocatori della tipologia che preferisce. Cavani? Inavvicinabile per noi. Il nostro obiettivo ...

