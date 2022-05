Referendum | Calderoli | Da FdI contributo quasi zero C' è tempo | facciano la loro parte e si diano una mossa

Advertising

zazoomblog : Referendum Calderoli: Da FdI contributo quasi zero Cè tempo facciamo la loro parte e si diano una mossa -… - Affaritaliani : Referendum, Lega: 'Da FdI finora contributo quasi zero. Si dia una mossa' - MariaAn32957564 : RT @ManfrediPotenti: Giustizia: Calderoli (Lega), riforma Cartabia è cerotto (ANSA) - ROMA, 23 MAG - 'La riforma Cartabia è un pannolino, u… - BelloGiovanni : Guarda 'Referendum, Calderoli: 'Dobbiamo rompere il muro del silenzio'' su YouTube - ilo_ak : RT @ManfrediPotenti: Giustizia: Calderoli (Lega), riforma Cartabia è cerotto (ANSA) - ROMA, 23 MAG - 'La riforma Cartabia è un pannolino, u… -

Riguardo aisulla Giustizia. 'Io - ha esordito- sono in Parlamento da 30 anni, ho visto tanti tentativi per modificare la Giustizia, quando sono andati in porto sono sempre ...: "nozze con Forza Italia Ho già moglie"/ "Lanciafiamme per abolire leggi" CASSESE: "SBLOCCARE CRISI DEI MAGISTRATI" Per Sabino Cassese irestano ancora oggi uno strumento poco ...Referendum Giustizia, Calderoli (Lega): "Lancio la campagna adotta un elettore" "Prendo il dato più basso dei sondaggisti sull'affluenza stimata, 30%. Mancano due settimane al voto e se ogni cittadino ...“Per 33 anni della mia vita ho fatto il medico, il docente, lo sportivo, l’imprenditore, sempre ottenendo grandi risultati ed essendo considerato una ...