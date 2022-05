“Putin istiga gli stupri in Ucraina con un inno alla necrofilia” | Rula Jebreal e le violenze sessuali in guerra

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 27 maggio 2022) “I leader politici di destra e gli opinionisti che sostengono che la sottomissione e la cessione di una fetta del territorio ucraino aporterebbepace dovrebbero sapere che questo equivale a dire che non ci interessano i diritti umani e non ci interessa il numero di cittadini ucraini torturati, deportati, stuprati e uccisi dalle milizie russe”:punta il dito contro Vladimir, colpevole di aver aizzato le truppe russe invitandole a commetteresu donne, bambini e anziani in. In un articolo apparso questa mattina su La Stampa, la giornalista e scrittrice palestinese ricorda un intervento pubblico nel quale il presidente della Federazione russa aveva paragonato il Paese invaso a una donna morta sottoposta a uno stupro, ...