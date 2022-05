Oklahoma, aborto vietato fin dal concepimento (Di venerdì 27 maggio 2022) Il governatore repubblicano ha firmato il disegno di legge più restrittivo di tutti gli Stati Uniti. Le uniche eccezioni: emergenze mediche o gravidanze conseguenze di stupri (denunciati) Leggi su vanityfair (Di venerdì 27 maggio 2022) Il governatore repubblicano ha firmato il disegno di legge più restrittivo di tutti gli Stati Uniti. Le uniche eccezioni: emergenze mediche o gravidanze conseguenze di stupri (denunciati)

Advertising

lauraboldrini : Negli Usa un grande passo indietro. L’#Oklahoma è lo Stato dei paradossi in cui l’#aborto diventa reato e chi lo f… - Agenzia_Ansa : L'Oklahoma vara la legge più restrittiva sull'aborto: vieta l'interruzione di gravidanza sin dalla fecondazione e c… - amnestyitalia : Continua l'attacco al diritto all'aborto negli #Usa. Ieri è stata approvata in Oklahoma la legge più restrittiva d'… - mariarosacutruf : RT @ceciliadelia: L’ #Oklahoma vara una delle leggi più restrittive sull’ #aborto , lo vieta dal concepimento e riconosce ai cittadini la p… - pal_lore : RT @lauraboldrini: Negli Usa un grande passo indietro. L’#Oklahoma è lo Stato dei paradossi in cui l’#aborto diventa reato e chi lo favori… -