(Di venerdì 27 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutodasono stati esplosi nella notte, nel. La segnalazione è arrivata alla Polizia da via Vicinale Sant’Aniello. Sul posto sono stati ritrovati sei bossoli. Non ci sono stati – riferiscono gli agenti – danni nè feriti. Si indaga per risalire alla dinamica e al movente del fatto. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

sportli26181512 : Napoli, De Laurentiis ufficializza il rinnovo di Juan Jesus: 'Resta con noi': Il presidente Aurelio De Laurentiis c… - sowmyasofia : Il Napoli batte due colpi: Anguissa e Olivera. Idea Bernardeschi? - tuttoatalanta : Il Napoli batte i primi due colpi del mercato estivo: riscattato Anguissa, arriva Olivera - infoitsport : Il Napoli batte i primi due colpi del mercato estivo: riscattato Anguissa, arriva Olivera - QuinziUgo : RT @jacopogiliberto: armi. si è aperto nell'aula 115 del palazzo di giustizia di napoli il processo per l'omicidio di tullio pagliaro e g… -

Agenzia ANSA

1 Il presidente Aurelio De Laurentiis con un suo tweet ha ufficializzato uno deipiù attesi per la prossima stagione o meglio, uno dei rinnovi che dà continuità all'attuale ...e resterà al. ...Si pensava a un'estate di cessioni anche eccellenti, invece per il momento ilè attivissimo soprattutto in entrata. Due gli acquisti già perfezionati, quello del ...gli annunci di altri due,... A Napoli colpi d'arma da fuoco nel quartiere di Pianura - Campania Clamoroso "scambio" in vista nell'asse tra Napoli e Juventus, pronte entrambe ad affondare per il colpaccio in casa della rivale.Il mercato del Napoli è già rovente. Ufficializzati due colpi in entrata: Olivera è il nuovo terzino sinistro azzurro e Anguissa è stato riscattato. In attesa di novità anche sul fronte Deulofeu, ades ...