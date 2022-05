MotoGP, Dovizioso ammette: “Ho fatto tanta fatica, mi aspettavo di più” (Di venerdì 27 maggio 2022) Non è particolarmente contento della prima giornata di prove libere Andrea Dovizioso, pilota della Yamaha impegnato nel Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello. “La moto riesce ad entrare nel curvone in maniera splendida, ma fatico a causa della mancanza di grip dietro. Mi aspettavo di più, ma così è impossibile andare forte – ha detto il pilota forlivese – Oggi faceva molto caldo, specialmente nel pomeriggio, ed ho fatto molta fatica a sfruttare la gomma. Di conseguenza il gap è stato un po’ troppo grosso. Domani servirà diminuirlo per entrare nel Q2, distante appena nove decimi. Tuttavia sono molto lontano e la posizione non è buona, vediamo cosa riusciremo a fare domani con la pista più veloce“. Il talento della Yamaha ha poi concluso: “Quando fai fatica in pista è complicato godersi ciò che ... Leggi su sportface (Di venerdì 27 maggio 2022) Non è particolarmente contento della prima giornata di prove libere Andrea, pilota della Yamaha impegnato nel Gran Premio d’Italia sul circuito del Mugello. “La moto riesce ad entrare nel curvone in maniera splendida, ma fatico a causa della mancanza di grip dietro. Midi più, ma così è impossibile andare forte – ha detto il pilota forlivese – Oggi faceva molto caldo, specialmente nel pomeriggio, ed homoltaa sfruttare la gomma. Di conseguenza il gap è stato un po’ troppo grosso. Domani servirà diminuirlo per entrare nel Q2, distante appena nove decimi. Tuttavia sono molto lontano e la posizione non è buona, vediamo cosa riusciremo a fare domani con la pista più veloce“. Il talento della Yamaha ha poi concluso: “Quando faiin pista è complicato godersi ciò che ...

