Monza | Berlusconi | “Se non andiamo in Serie A quest’anno | poi sarà difficile”

"È positivo andare a Pisa con un gol di vantaggio. Ora ci prepareremo bene perché da questa partita dipende il destino del Monza anche l'anno prossimo. Se non andiamo in Serie A quest'anno, la prossima stagione sarà difficilissimo essere promossi, perché scendono in B tre squadre come Venezia, Genoa e Cagliari che sono di proprietà di gruppi molto ricchi e si attrezzeranno per tornare immediatamente in A". Queste le parole di Silvio Berlusconi, presidente del Monza, dopo la vittoria del club brianzolo per 2-1 contro il Pisa nella gara di andata della finale Playoff Serie B 2021/2022. "Noi pensiamo al presente e alla gara di Pisa che sarà cruciale" ha sottolineato Berlusconi.

