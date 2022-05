Mercedesz Henger spiazza | “Colpo di fulmine per Edoardo Tavassi” | la confessione

Leggi su blogtivvu

(Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo essere stata protagonista di alcuni gossip sulla sua vita sentimentale,è tornata are all’Isola dei Famosi con alcune confessioni inaspettate. Se finora si è parlato sia sull’Isola che fuori, di un suo presunto fidanzato, lei ammette di essersi presa una cotta per un naufrago:e la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.