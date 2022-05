Meghan Markle e la toccante visita a sorpresa: dove è andata la duchessa? (Di venerdì 27 maggio 2022) Meghan Markle ha visitato, nella giornata di giovedì 26 maggio, Uvalde, in Texas, per onorare le vittime della sparatoria nella scuola elementare. Durante l’avvenimento, infatti, sono morti 19 giovani studenti e due insegnanti. La presenza della duchessa di Sussex sul luogo ha fatto subito notizia, ma il gesto potrebbe essere preso adombrato da un’altra notizia. L’ex marito della Markle, infatti, potrebbe raccontare la sua “storia straordinaria” in un nuovo libro. Come ha affermato un esperto reale, la nuova biografia scritta da Tom Bower includerà interviste con Trevor Engelson, l’ex consorte della duchessa. AnsaLa notizia potrebbe non essere particolarmente gradita alla moglie del principe Harry, che non ama parlare della sua vita passata. Il commentatore Neil Sean, esperto di ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 27 maggio 2022)hato, nella giornata di giovedì 26 maggio, Uvalde, in Texas, per onorare le vittime della sparatoria nella scuola elementare. Durante l’avvenimento, infatti, sono morti 19 giovani studenti e due insegnanti. La presenza delladi Sussex sul luogo ha fatto subito notizia, ma il gesto potrebbe essere preso adombrato da un’altra notizia. L’ex marito della, infatti, potrebbe raccontare la sua “storia straordinaria” in un nuovo libro. Come ha affermato un esperto reale, la nuova biografia scritta da Tom Bower includerà interviste con Trevor Engelson, l’ex consorte della. AnsaLa notizia potrebbe non essere particolarmente gradita alla moglie del principe Harry, che non ama parlare della sua vita passata. Il commentatore Neil Sean, esperto di ...

