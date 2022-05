Geetanjali Shree vince l'International Booker Prize (Di venerdì 27 maggio 2022) Per la prima volta un romanzo scritto in lingua hindi ha vinto l'International Booker Prize. Si tratta della scrittrice indiana Geetanjali Shree che, con il suo romanzo " Tomb of Sand" (titolo ... Leggi su globalist (Di venerdì 27 maggio 2022) Per la prima volta un romanzo scritto in lingua hindi ha vinto l'. Si tratta della scrittrice indianache, con il suo romanzo " Tomb of Sand" (titolo ...

