Due libri su Berlinguer (Di venerdì 27 maggio 2022) Due nuovi libri su Berlinguer. Uno (“Il nostro Berlinguer. Racconti e immagini di una vita straordinaria”, Rizzoli) di un autore intelligente che ha amato Berlinguer, l’ha conosciuto, l’ha amato poi di meno, chissà se molto meno, che ricorda quel tempo con affetto, non lo nega, distingue e critica e mostra sapendo di cosa parla. Si chiama Fabrizio Rondolino, fu un dirigente comunista e lo conoscerete. L’altro libro (“La scorta di Enrico”, Solferino) è di un parente acquisito dell’Amatissimo leader, più attento ai riflettori, temo, di quanto non fosse il familiare rimpianto. E’ dedicato agli uomini della scorta di Berlinguer. Bella idea: persone spesso in ombra, fedelissime sempre e quasi sempre spigolosamente adorabili. Alle quali è toccata la sfiga, però, di farsi ritrarre da Luca Telese, svelto ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 27 maggio 2022) Due nuovisu. Uno (“Il nostro. Racconti e immagini di una vita straordinaria”, Rizzoli) di un autore intelligente che ha amato, l’ha conosciuto, l’ha amato poi di meno, chissà se molto meno, che ricorda quel tempo con affetto, non lo nega, distingue e critica e mostra sapendo di cosa parla. Si chiama Fabrizio Rondolino, fu un dirigente comunista e lo conoscerete. L’altro libro (“La scorta di Enrico”, Solferino) è di un parente acquisito dell’Amatissimo leader, più attento ai riflettori, temo, di quanto non fosse il familiare rimpianto. E’ dedicato agli uomini della scorta di. Bella idea: persone spesso in ombra, fedelissime sempre e quasi sempre spigolosamente adorabili. Alle quali è toccata la sfiga, però, di farsi ritrarre da Luca Telese, svelto ...

Advertising

fattoquotidiano : 'Due uomini straordinari. Due eroi solitari, con un enorme peso sulle spalle e sul cuore ma con il sorriso e la bat… - luanamariposa : RT @CDurastanti: I primi due titoli che ho seguito per La Tartaruga. Due scrittrici dalla lingua armata; due libri audaci nella forma e ne… - Duncanilcan : @flores_milano Al nonno piacevano assai i libri, li metteva in orizzontale, soprattutto se pesantissimi. Sotto gli… - icspleit : RT @karlontanofsb: @valy_s @AdrianaSpappa Basta guardare questi due libri in vendita ovviamente a Feltrinelli - notberniegang : @sonoioo_ io nessuno dei due solo libri appena finisce la scuola tho......... -