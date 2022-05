Delega fiscale, l’intesa di maggioranza è zoppa: Leu non vota l’articolo sulla tassazione delle rendite. “Cristallizza le ingiustizie” (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo il mezzo accordo sul ddl concorrenza, con il nodo degli indennizzi ai balneari agilmente rinviato ai decreti attuativi, giovedì la maggioranza ha fatto sapere di aver trovato l’intesa pure sulla Delega fiscale ferma da più di sette mesi in commissione Finanze alla Camera e attesa in aula il 20 giugno. “Le forze di maggioranza si sono impegnate a fare in modo che l’iter sia rapido in entrambi i rami del Parlamento”, ha fatto sapere Palazzo Chigi, aggiungendo che erano state risolte le divergenze su revisione del catasto (su cui il centrodestra ha incassato una vittoria di facciata), disciplina dei regimi di tassazione del risparmio, revisione dell’Irpef e delle deduzioni e detrazioni fiscali. Nemmeno 24 ore dopo, però, arrivano nuovi scricchiolii. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Dopo il mezzo accordo sul ddl concorrenza, con il nodo degli indennizzi ai balneari agilmente rinviato ai decreti attuativi, giovedì laha fatto sapere di aver trovatopureferma da più di sette mesi in commissione Finanze alla Camera e attesa in aula il 20 giugno. “Le forze disi sono impegnate a fare in modo che l’iter sia rapido in entrambi i rami del Parlamento”, ha fatto sapere Palazzo Chigi, aggiungendo che erano state risolte le divergenze su revisione del catasto (su cui il centrodestra ha incassato una vittoria di facciata), disciplina dei regimi didel risparmio, revisione dell’Irpef ededuzioni e detrazioni fiscali. Nemmeno 24 ore dopo, però, arrivano nuovi scricchiolii. ...

marattin : Oggi il governo ha chiesto l’arrivo in aula della delega fiscale il 20 giugno. Dopo una necessaria riunione di magg… - borghi_claudio : @claudiocerasa Oppure tu non sai che la delega fiscale non è riforma abilitante del PNRR. Io il testo del PNRR vota… - borghi_claudio : @ButaEnrico @TaniaeCocker C'è anche una terza possibilità ovvero che qualcuno faccia finta di non sapere che la del… - petregiamp : RT @massimo_negrin: Delega fiscale: si parla solo di balneari, ma ci sono le aziende partecipate da enti locali a cui viene dato mano liber… - massimo_negrin : Delega fiscale: si parla solo di balneari, ma ci sono le aziende partecipate da enti locali a cui viene dato mano l… -