Britney Spears pronta a tornare sul palco? “È in trattativa per una nuova residency” (Di venerdì 27 maggio 2022) Nei giorni scorsi, Britney Spears si è concessa una vacanza a Las Vegas, al Resorts World, in compagnia del compagno Sam Asghari e dell’amico Cade Hudson. Secondo il The Sun, però, non si è trattato solo di divertimento, ma anche di business. Una fonte ha rivelato al tabloid britannico che la popstar è in trattative con il resort per una residency. L’hotel di lusso la corteggia da tempo e per il suo soggiorno, le ha offerto una permanenza nella suite da 15.000 dollari a notte. “Celine Dion sta male e non può fare i suoi concerti previsti all’hotel, quindi adesso hanno bisogno di un’altra superstar. Le trattative sono sicuramente iniziate”, rivela, inoltre, la fonte. Questa non sarebbe la prima residency a Las Vegas di Britney, che dal 2013 al 2017 ha tenuto una serie di concerti al Planet Hollywood. Se ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 27 maggio 2022) Nei giorni scorsi,si è concessa una vacanza a Las Vegas, al Resorts World, in compagnia del compagno Sam Asghari e dell’amico Cade Hudson. Secondo il The Sun, però, non si è trattato solo di divertimento, ma anche di business. Una fonte ha rivelato al tabloid britannico che la popstar è in trattative con il resort per una. L’hotel di lusso la corteggia da tempo e per il suo soggiorno, le ha offerto una permanenza nella suite da 15.000 dollari a notte. “Celine Dion sta male e non può fare i suoi concerti previsti all’hotel, quindi adesso hanno bisogno di un’altra superstar. Le trattative sono sicuramente iniziate”, rivela, inoltre, la fonte. Questa non sarebbe la primaa Las Vegas di, che dal 2013 al 2017 ha tenuto una serie di concerti al Planet Hollywood. Se ...

Advertising

FQMagazineit : Britney Spears pronta a tornare sul palco? “È in trattativa per una nuova residency” - Isidel_ : @Anast1Maddalena @Enza08305759 @Soleil_stasi Pensa che i #SoleArmy sono quelli che qualche settimana fa perseguitar… - SerenityG_90 : #BritneySpears torna live, dopo la pausa/ Gli indizi a Las Vegas non lasciano dubbi - JKAZINO97 : e come al solito britney spears pronta a sostenermi in questa avventura - Methamorphose33 : RT @BSNewsItalia: ??| Britney Spears celebra i giorni trascorsi in Messico e a Las Vegas in compagnia di Sam, Vicky e Cade. ?? -