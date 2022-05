27 maggio 1964: l’Inter vince la Coppa Campioni (VIDEO) (Di venerdì 27 maggio 2022) 48 anni fa, a Vienna, l’Inter vince la loro prima Coppa Campioni Al Prater di Vienna, il 27 maggio del 1964 l’Inter vince la sua prima Coppa dei Campioni sconfiggendo in finale il Real Madrid di Puskas e Di Stefano. I “blancos” sono una squadra composta da grandi calciatori ma i nerazzurri di Herrera non sono da meno. Una difesa molto rocciosa comandata dal portiere Sarti. A centrocampo possono contare su Jair e, in attacco c’è Mario Corso. Negli anni ’60 infatti dominano in Italia. Il primo tempo finisce con l’Inter in vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete, al 43?, di Sandro Mazzola che con un gran tiro dalla distanza batte il portiere avversario. Un altro dei grandi giocatori che componeva quella ... Leggi su glieroidelcalcio (Di venerdì 27 maggio 2022) 48 anni fa, a Vienna,la loro primaAl Prater di Vienna, il 27della sua primadeisconfiggendo in finale il Real Madrid di Puskas e Di Stefano. I “blancos” sono una squadra composta da grandi calciatori ma i nerazzurri di Herrera non sono da meno. Una difesa molto rocciosa comandata dal portiere Sarti. A centrocampo possono contare su Jair e, in attacco c’è Mario Corso. Negli anni ’60 infatti dominano in Italia. Il primo tempo finisce conin vantaggio per 1 a 0 grazie alla rete, al 43?, di Sandro Mazzola che con un gran tiro dalla distanza batte il portiere avversario. Un altro dei grandi giocatori che componeva quella ...

