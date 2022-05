24 ore di pura bellezza, fra trucchi da red carpet e un tour nei campi di rosa Centifolia, dove è appena nata una nuova Miss (Dior) (Di venerdì 27 maggio 2022) La Croisette, il film Festival più glam del mondo, Dior make up, la maison beauty che prepara le ospiti più belle delle ultime edizioni al red carpet. E una ragazza, a vivere il sogno: Silvia Caroline Schirizi, 30 anni, content creator, founder del blog “The Blue Light Eyes” e autrice del romanzo “Dall’alto verso il cielo”. È lei la protagonista, in esclusiva per iO Donna, di una sessione di trucco da red carpet nell’esclusiva suite Dior all’Hotel Majestic, e poi di un tour in un luogo (profumato) del cuore della maison, Domaine de Manon allo Chateaux de La Colle Noire, storica dimora del couturier alla scoperta di una nuova, freschissima, “Miss”. ... Leggi su iodonna (Di venerdì 27 maggio 2022) La Croisette, il film Festival più glam del mondo,make up, la maison beauty che prepara le ospiti più belle delle ultime edizioni al red. E una ragazza, a vivere il sogno: Silvia Caroline Schirizi, 30 anni, content creator, founder del blog “The Blue Light Eyes” e autrice del romanzo “Dall’alto verso il cielo”. È lei la protagonista, in esclusiva per iO Donna, di una sessione di trucco da rednell’esclusiva suiteall’Hotel Majestic, e poi di unin un luogo (profumato) del cuore della maison, Domaine de Manon allo Chateaux de La Colle Noire, storica dimora del couturier alla scoperta di una, freschissima, “”. ...

