Ucraina, Draghi chiama Putin. Il Cremlino: «Non chiuderemo il gas all’Italia» (Di giovedì 26 maggio 2022) Mario Draghi ha chiamato Vladimir Putin. A darne notizia sono il Cremlino, citato dall’agenzia di stampa russa Tass, e Palazzo Chigi. Il presidente russo ha confermato al presidente del Consiglio italiano che la Russia ha intenzione di garantire «una fornitura ininterrotta di gas all’Italia ai prezzi fissati nei contratti». Secondo il Cremlino, Putin ha anche dichiarato che Mosca è pronta ad aiutare a risolvere la crisi alimentare in cambio della revoca delle sanzioni, ribadendo che se i negoziati sono sospesi è colpa di Kiev. E ha aggiunto che «la situazione è peggiorata anche a causa delle restrizioni anti-russe imposte da Stati Uniti e Unione Europea». Putin ha poi dichiarato che i problemi sorti sul fronte alimentare sarebbero dovuti ai blocchi ... Leggi su open.online (Di giovedì 26 maggio 2022) Mariohato Vladimir. A darne notizia sono il, citato dall’agenzia di stampa russa Tass, e Palazzo Chigi. Il presidente russo ha confermato al presidente del Consiglio italiano che la Russia ha intenzione di garantire «una fornitura ininterrotta di gasai prezzi fissati nei contratti». Secondo ilha anche dichiarato che Mosca è pronta ad aiutare a risolvere la crisi alimentare in cambio della revoca delle sanzioni, ribadendo che se i negoziati sono sospesi è colpa di Kiev. E ha aggiunto che «la situazione è peggiorata anche a causa delle restrizioni anti-russe imposte da Stati Uniti e Unione Europea».ha poi dichiarato che i problemi sorti sul fronte alimentare sarebbero dovuti ai blocchi ...

