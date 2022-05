Sarri, idea Mertens per la Lazio: potrebbe concretizzarsi ad una condizione (Di giovedì 26 maggio 2022) Ne parla il quotidiano: 'La soluzione, per adesso, è poco più di un'idea. Ma potrebbe presto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il ... Leggi su forzazzurri (Di giovedì 26 maggio 2022) Ne parla il quotidiano: 'La soluzione, per adesso, è poco più di un'. Mapresto diventare qualcosa di molto concreto, specie se col Napoli non dovessero registrarsi passi avanti per il ...

Sarri, idea Mertens per la Lazio: potrebbe concretizzarsi ad una condizione La Gazzetta dello Sport - Sarri, idea Mertens per la Lazio: potrebbe concretizzarsi ad una condizione. Maurizio Sarri ha deciso già da tempo: Dries Mertens è un suo pupillo e vorrebbe portarlo con lui alla Lazio. Ne parla il ... Calciomercato: Bernardeschi in cima alla lista dei desideri di Giuntoli ... ' il Napoli va su Bernardeschi, la Lazio con l'Idea Mertens. Due trattative per l'Europa sull'asse Spalletti - Sarri'. Lazio, Sarri vuole rinforzi a sinistra: le ultime su Parisi e Emerson Palmieri La Lazio vuole rinforzi sulla fascia. Nel summit con Sarri per il rinnovo si è parlato anche e soprattutto di mercato, con l'allenatore che ha messo i paletti su quelli che sono gli obiettivi ... Mertens-Lazio, da Roma: 'Sarri pronto ad abbracciarlo, si prepara l'offerta' Il tecnico Maurizio Sarri - scrivono a Roma - sta facendo più di un pensierino sul suo ex attaccante, allenato ai tempi del Napoli. E mai visti dopo. De Laurentiis non va oltre i 2 milioni a stagione ...