Pioli: «La prossima stagione sarà diversa. Abbiamo in mente delle modifiche» (Di giovedì 26 maggio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Milan Intervistato da DAZN, Stefano Pioli ha già rivolto lo sguardo alla prossima stagione: «Abbiamo già in mente delle modifiche. Per tanti di loro sarà la terza stagione insieme e sarà una stagione molto diversa. E ci sarà anche qualcosa di diverso da dimostrare». prossima stagione: «Ci sarà grande emozione e grande positività. Dobbiamo giocare con la voglia di essere competitivi in Italia e in Europa. Ci vorrà grande determinazione e preparazione». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) . Le dichiarazioni del tecnico del Milan Intervistato da DAZN, Stefanoha già rivolto lo sguardo alla: «già in. Per tanti di lorola terzainsieme eunamolto. E cianche qualcosa di diverso da dimostrare».: «Cigrande emozione e grande positività. Dobbiamo giocare con la voglia di essere competitivi in Italia e in Europa. Ci vorrà grande determinazione e preparazione». L'articolo proviene da Calcio News 24.

