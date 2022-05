Napoli quarto tra le squadre di Serie A | la stima sul valore del club di De Laurentiis

(Di giovedì 26 maggio 2022) L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta l’analisi annuale di Football Benchmark per l’edizione del “Footballs’ Valuation: The European Elite“, che stila una classifica deicon la valutazione aziendale più alta, evidenziando aumenti e diminuzioni rispetto all’anno precedente. Sul tetto d’Europa si posizione il Real Madrid, unicoa superare i 3 miliardi di, precisamente 3184 milioni, con un +9% rispetto alla stagione passata. Seguono il Manchester United (2883), il Barcellona (2814) e il Bayern Monaco (2749). FOTO: Getty Images, DeLe italiane si collocano lontane da queste cifre: prima tra tutte, però, è la Juventus, con una valutazione di 1597 milioni, in crescita dell’8% sul 2021. Alle sue spalle si classificano l’Inter (996 milioni), il Milan ...

