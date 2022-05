Morata, futuro appeso. L’Atletico: «Dipende dalla Juventus» (Di giovedì 26 maggio 2022) . La situazione dell’attaccante spagnolo Il futuro di Morata alla Juve non è ancora definito. I bianconeri potrebbero riscattarlo dalL’Atletico Madrid, ma non sono disposti a pagare i 35 milioni di euro pattuiti. Cerezo, presidente delL’Atletico Madrid, ha fatto il punto sul destino dell’attaccante in prestito alla Juve. LE PAROLE – «Non so se resta con noi, Dipende dalla Juventus. Non so altro e non ci sono altre cose da dire». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022) . La situazione dell’attaccante spagnolo Ildialla Juve non è ancora definito. I bianconeri potrebbero riscattarlo dalMadrid, ma non sono disposti a pagare i 35 milioni di euro pattuiti. Cerezo, presidente delMadrid, ha fatto il punto sul destino dell’attaccante in prestito alla Juve. LE PAROLE – «Non so se resta con noi,. Non so altro e non ci sono altre cose da dire». L'articolo proviene da Calcio News 24.

