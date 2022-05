Monopoli, 35enne napoletano si accascia in strada e muore (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura di Bari ha aperto un fascicolo sulla morte di un 35enne della provincia di Napoli, avvenuta in circostanze sospette per strada a Monopoli, nel Barese, nel primo pomeriggio di oggi. A quanto si apprende, l’uomo, che era in Puglia per aver accompagnato un famigliare in un centro di tatuaggi, sarebbe stato notato da alcuni passanti in un forte stato di agitazione prima di accasciarsi al suolo. Le forze dell’ordine, Polizia di Stato e Polizia locale, sono arrivate sul posto e hanno chiamato il 118 ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Per comprendere cosa abbia causato la morte, il pm di turno Lanfranco Marazia disporrà l’autopsia e, in particolare, esami tossicologici. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 26 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – La Procura di Bari ha aperto un fascicolo sulla morte di undella provincia di Napoli, avvenuta in circostanze sospette per, nel Barese, nel primo pomeriggio di oggi. A quanto si apprende, l’uomo, che era in Puglia per aver accompagnato un famigliare in un centro di tatuaggi, sarebbe stato notato da alcuni passanti in un forte stato di agitazione prima dirsi al suolo. Le forze dell’ordine, Polizia di Stato e Polizia locale, sono arrivate sul posto e hanno chiamato il 118 ma il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Per comprendere cosa abbia causato la morte, il pm di turno Lanfranco Marazia disporrà l’autopsia e, in particolare, esami tossicologici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

