Milan, Botman e Sanches ad un passo dal rossonero, cosa manca per l’ok (Di giovedì 26 maggio 2022) Botman e Sanches al Milan: c’è l’accordo con i calciatori, ma cosa manca per il semaforo verde definitivo ai rossoneri Secondo Tuttosport gli accordi con Botman e Renato Sanches sarebbero delineati da mesi. La cosa fondamentale ora è che si concretizzi il passaggio di proprietà per poter accelerare in maniera definitiva col Lille e finalizzare i due colpi. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 26 maggio 2022)al: c’è l’accordo con i calciatori, maper il semaforo verde definitivo ai rossoneri Secondo Tuttosport gli accordi cone Renatosarebbero delineati da mesi. Lafondamentale ora è che si concretizzi il passaggio di proprietà per poter accelerare in maniera definitiva col Lille e finalizzare i due colpi. L'articolo proviene da Calcio News 24.

