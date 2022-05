Advertising

Globalist.it

Francia e Turchia sono ai ferri corti e tra il presidente francese e il Sultano spesso sono volate parole poco diplomatiche. Il presidente francese Emmanuelha chiesto al suo omologo turco Recep Tayyip Erdogan di rispettare 'la scelta sovrana' di Svezia e Finlandia di entrare a far parte della Nato . Lo rende noto l'Eliseo. 'I contatti di Svezia e ...Un risultato ottenuto "grazie agli strumenti della legge sul separatismo voluta da Emmanuel" ... "Un attentato grave alla laicità" ,il ministro, che chiede al sindaco di scusarsi per la ... Macron incalza Erdogan: “Rispettare la scelta sovrana di Svezia e Turchia di far parte della Nato” Il presidente turco insiste sul rifiuto: "I contatti di Svezia e Finlandia con persone e istituzioni affiliate al Pkk e all'Ypg contraddicono lo spirito di solidarietà proprio della Nato" ...