L' universo seriale di Star Wars si allarga con uno dei personaggi più amati

Advertising

cheaterbag : RT wireditalia 'Dopo il film con Tom Cruise e Brad Pitt arriva una versione seriale che lancerà un nuovo universo t… - wireditalia : Dopo il film con Tom Cruise e Brad Pitt arriva una versione seriale che lancerà un nuovo universo televisivo. -

Wired Italia

...dal 13 al 19 giugno nelle piazze della Regina dell'Adriatico si affaccia sull'della ... Ultimi Articoli Rimini, ladropreso con motorino appena rubato Confcommercio Rimini, folta ...La serie vuole lanciare un vero e propriotratto dai libri di Rice, recentemente scomparsa,... Se nel primo film il suo ruolo era interpretato nientemeno che da Cruise, nella versione... Intervista col vampiro, ecco i primi teaser della nuova serie tv Godzilla and the Titans, secondo le fonti estere la nuova serie AppleTV+ ha trovato il suo regista e arriva dall'universo Marvel ...I vari cameo che vedremo nella serie di Obi-Wan Kenobi si collegheranno non tanto alle altre serie live-action quanto alla trilogia prequel.