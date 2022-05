Lazio, temperature da record: allerta arancione per Roma, Latina e Frosinone (Di giovedì 26 maggio 2022) Il bel tempo è ormai arrivato e il caldo estivo inizia davvero a farsi sentire. Ne è un esempio tangibile quanto si sta verificando nella Capitale ‘attanagliata’ da un caldo anomalo, fuori dal comune per il periodo. A darne conferma i bollettini sulle ondate di calore pubblicati dal Ministero della Salute. Leggi anche: Meteo, temperature record: arriva il caldo africano con Hannibal Caldo anomalo nel Lazio: livelli di allerta a Roma, Frosinone e Latina Come spiegato dal Ministero della Salute, ‘le ondate di calore si verificano quando si registrano temperature molto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventiLazione’. Tra le città più calde e per le ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 26 maggio 2022) Il bel tempo è ormai arrivato e il caldo estivo inizia davvero a farsi sentire. Ne è un esempio tangibile quanto si sta verificando nella Capitale ‘attanagliata’ da un caldo anomalo, fuori dal comune per il periodo. A darne conferma i bollettini sulle ondate di calore pubblicati dal Ministero della Salute. Leggi anche: Meteo,: arriva il caldo africano con Hannibal Caldo anomalo nel: livelli diCome spiegato dal Ministero della Salute, ‘le ondate di calore si verificano quando si registranomolto elevate per più giorni consecutivi, spesso associate a tassi elevati di umidità, forte irraggiamento solare e assenza di ventine’. Tra le città più calde e per le ...

