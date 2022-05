(Di giovedì 26 maggio 2022) Il programma Opere d’arte partecipate e, il programma per vivere ipromosso da Tascabile, HG80 impresa sociale e Comune di Bergamo.

Advertising

AmoBergamo : #Bergamo A Bergamo arriva 'Il Mantello di Arlecchino', progetto artistico nei quartieri della città - webecodibergamo : «Il Mantello di Arlecchino»: dal 6 giugno le feste nei quartieri di Valtesse, Valverde e Colognola - ComunediBergamo : Conferenza stampa del progetto 'Il Mantello di Arlecchino' live ora presso il Teatro Renzo Vescovi nel Monastero de… -

Corriere Bergamo - Corriere della Sera

Dopo la prima fase di dialogo e organizzazione con gli abitanti e le organizzazioni dei quartieri, arriva il momento della festa per ildi, il progetto a Bergamo di festival diffusi, opere d'arte partecipate, le feste - spettacolo, ildigitale con l'obiettivo, nella fase di rinascita dopo il periodo più ...... blu, cioccolato, lilla, rosso e crema, presente su dorso, testa, muso, collo, coda e zampe del gatto: il colore uniforme è distribuito su 1/3 del corpo e il bianco su 2/3 del... Il Mantello di Arlecchino, arte e spettacoli nei quartieri di Bergamo Dopo la prima fase di dialogo con i quartieri, gli interventi artistici per la«raccolta invernale» delle stoffe e dei racconti organizzata con gli abitanti e le associazioni, mesi di progettazione par ...Dopo mesi di progettazione partecipata, per il progetto de 'Il Mantello di Arlecchino' è arrivato “il momento del raccolto”, della restituzione pubblica del lavoro: il momento della Festa ...