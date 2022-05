Dubbi di Marracash: testo, video e significato della canzone (Di giovedì 26 maggio 2022) Dubbi è uno dei brani più amati dell'ultimo lavoro discografico di Marracash in virtù della sua profondità. Vediamo insieme video, testo e significato su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 26 maggio 2022)è uno dei brani più amati dell'ultimo lavoro discografico diin virtùsua profondità. Vediamo insiemesu Donne Magazine.

Advertising

Piergiulio58 : Marracash - DUBBI - VanityFairIt : «Il nostro rapporto esiste ancora, ma non rientra in nessuna casella predefinita», dice il rapper durante la presen… - gio_defelice91 : @Arthur_FleckJ Dubbi @marracash ... Una canzone urgente e necessaria... - Cosmopolitan_IT : In attesa dell’inizio del tour di Marracash (in totale 32 tappe) esce il videoclip di “Dubbi” che diventa una mostr… - AllMusicItalia : Marracash ha pubblicato il video ufficiale di Dubbi, il nuovo singolo di Noi, loro, gli altri: ecco la clip animata… -