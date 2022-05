Davos | lo trattano da santuario ma è un bar del Pigneto

(Di giovedì 26 maggio 2022) 00:00 Guerra Ucraina, tutti si accorgono che il piano di pace di Di Maio fa solo ridere… 01:45è il simbolo dell’ipocrisia assoluta, dobbiamo frequentarlo almeno una volta per evitarlo al pari dei bar del. 05:25 Zelensky ci accusa, l’Occidente fa troppo poco per gli ucraini. 07:10 Nel Donbass vince lo zar… 08:20 Usa, i giornali italiani parlano solo della mattanza dei bambini, colpa dei repubblicani. Il New York Times neanche una riga, oggi, in prima. A noi piace sputtanare gli americani. 13:50 Processo Ruby ter, roba da matti. Richieste condanne scrive bene Dama per 120 anni e come nota Minzolini chiedono condanna anche per quella che dovrebbe essere considerata la vittima, e cioè Ruby. 16:35 Giorgia Meloni dice no all’alleanza col Pd e punta a Gratteri, scrive il Domani. 18:14 Caso Blanco, Facci su Libero è mitico, contro la Bongiorno ...

Nicola Porro

