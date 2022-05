Bobby Lashley: “Io e Brock Lesnar abbiamo dei conti in sospeso, WM 39 perfetta per affrontarci di nuovo” (Di giovedì 26 maggio 2022) Bobby Lashley è attualmente impegnato in una faida con il gigante Omos ed il suo ex manager MVP. Per lungo tempo i fan hanno sognato un match tra lui e Brock Lesnar ed effettivamente i due sono entrati in collisione alla Royal Rumble di quest’anno. “The Beast” era il WWE Champion, ma uscì sconfitto dal match per via del tradimento da parte di Paul Heyman. Successivamente ad Elimination Chamber, Brock si è ripreso il titolo dominando l’Elimination Chamber Match. I due non si sono più incontrati da allora, ma potrebbe essere solo una questione di tempo. Lashley vuole un altro match contro Lesnar Ospite di WWE “The Bump”, Bobby Lashley ha lanciato una nuova sfida a Brock Lesnar in vista di ... Leggi su zonawrestling (Di giovedì 26 maggio 2022)è attualmente impegnato in una faida con il gigante Omos ed il suo ex manager MVP. Per lungo tempo i fan hanno sognato un match tra lui eed effettivamente i due sono entrati in collisione alla Royal Rumble di quest’anno. “The Beast” era il WWE Champion, ma uscì sconfitto dal match per via del tradimento da parte di Paul Heyman. Successivamente ad Elimination Chamber,si è ripreso il titolo dominando l’Elimination Chamber Match. I due non si sono più incontrati da allora, ma potrebbe essere solo una questione di tempo.vuole un altro match controOspite di WWE “The Bump”,ha lanciato una nuova sfida ain vista di ...

