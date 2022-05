(Di giovedì 26 maggio 2022) 1 Le prime indagini È il dicembre 2010, quando Silvio Berlusconi è indagato dai pm di Milano per concussione: avrebbe abusato dalla qualifica di premier per esercitare una pressione indebita sui ...

Advertising

Latina_Oggi : Acconto per la casa e piani annullati, due assoluzioni Versano 10mila euro per acquistare un immobile, poi la denun… - MatteoGaspari23 : @pisto_gol Al solito: le notizie di accuse ancora da provare, sono su tutte le prime pagine a caratteri cubitali, l… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

1 Le prime indagini È il dicembre 2010, quando Silvio Berlusconi è indagato dai pm di Milano per concussione: avrebbe abusato dalla qualifica di premier per esercitare una pressione indebita sui ...Assolto, tra gli altri, dallecontestate, anche il boss Edoardo Contini. Lehanno riguardato anche gli imputati Acanfora, Aniello (difeso dall'avvocato Massimo Amoriello), Ciotola (... Accuse e assoluzioni L’odissea giudiziaria Il braccio di ferro sull’utilizzabilità delle dichiarazioni del pentito (per pochissimo tempo) Luca Esposito è stato perso. E con esso è sfumata, per la procura, anche la possibilità di contare su un ...Solo cinque condanne e una raffica di assoluzioni, oggi a Napoli, nel processo celebrato con il rito abbreviato nei confronti di una ventina di imputati ritenuti legati al clan Contini. Il giudice per ...