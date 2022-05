Traffico Roma del 25-05-2022 ore 11:30 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Luceverde Roma Buongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con il Traffico in studio Massimo Vischi pian piano sta diminuendo il Traffico sulle strade della capitale restano Tuttavia da smaltire le code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina brevi CUD e anche sulla tangenziale nella galleria Giovanni XXIII verso la Trionfale mentre sulla via Salaria si rallenta tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale verso il centro città stessa cosa sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti intanto diminuiscono le code sulla via Pontina al momento presenti nelle due direzioni in prossimità del cantiere di Castel di Decima la polizia locale segnala poi rallentamenti per un incidente in via Trionfale tra via ipogeo degli Ottavi e via Casal del Marmo direzione centro ancora chiusa per quanto riguarda il ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 25 maggio 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati all’appuntamento con ilin studio Massimo Vischi pian piano sta diminuendo ilsulle strade della capitale restano Tuttavia da smaltire le code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Casilina e Ardeatina brevi CUD e anche sulla tangenziale nella galleria Giovanni XXIII verso la Trionfale mentre sulla via Salaria si rallenta tra l’aeroporto dell’Urbe e la tangenziale verso il centro città stessa cosa sulla via Flaminia da Labaro a via dei Due Ponti intanto diminuiscono le code sulla via Pontina al momento presenti nelle due direzioni in prossimità del cantiere di Castel di Decima la polizia locale segnala poi rallentamenti per un incidente in via Trionfale tra via ipogeo degli Ottavi e via Casal del Marmo direzione centro ancora chiusa per quanto riguarda il ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, c… - SkyTG24 : Papa: “Affranto per la strage nella scuola elementare in Texas, basta al traffico di armi” - ilfaroonline : Roma, scontro tra un camion e una moto: chiuso il traffico sulla Cassia - maola_varalli : RT @_Nico_Piro_: Clamoroso a #Roma strada asfaltata per davvero (rimossi anni di rattoppi), ditta che usa macchinari modernissimi, cantiere… - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Papa: “Affranto per la strage nella scuola elementare in Texas, basta al traffico di armi” -