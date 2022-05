Strage in Texas: il momento in cui il killer entra a scuola (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un diciottenne ha fatto irruzione e ha cominciato a sparare in una scuola in Texas. Il bilancio è agghiacciante: morti 19 bambini e 2 adulti. Il momento in cui il killer entra nell'edificio nel video ... Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 25 maggio 2022) Un diciottenne ha fatto irruzione e ha cominciato a sparare in unain. Il bilancio è agghiacciante: morti 19 bambini e 2 adulti. Ilin cui ilnell'edificio nel video ...

matteorenzi : Di nuovo una strage di bambini e insegnanti in #Texas. Atrocità totale. Che almeno stavolta si cambino per sempre l… - fattoquotidiano : STRAGE IN UNA SCUOLA ELEMENTARE DEL TEXAS Quattordici studenti e un insegnante sono morti in una sparatoria. Ad apr… - Agenzia_Ansa : 'Sono stanco, dobbiamo agire' sulle armi. Lo afferma Joe Biden rivolgendosi agli americani dopo la strage nella scu… - CCKKI : RT @Moonlightshad1: Bess Kalb è una giornalista, ha raccolto tutte le dichiarazioni ipocrite dei politici americani per la strage in #Texas… - SimoneMoriOff : La strage in Texas certifica il fallimento sociale americano -