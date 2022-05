Sparatoria in una scuola elementare del Texas, i rilievi sul luogo della strage di polizia, sceriffi e Fbi: il video (Di mercoledì 25 maggio 2022) strage in una scuola elementare del Texas. Un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco e ucciso 21 persone, di cui 19 bambini e due insegnanti. Si tratta una delle peggiori stragi della storia d’America che riporta alla memoria il massacro di Sandy Hook del 2012, quando il 20enne Adam Lanza aprì il fuoco e uccise 26 persone di cui 20 bambini della Robb Elementary School nella città di Uvalde, situata a circa 130 chilometri a ovest di San Antonio. Il killer è stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti e identificato in Salvador Roma, uno studente 18enne della Uvalde High School. Nel video i rilievi sul luogo della strage di polizia, sceriffi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)in unadel. Un ragazzo di 18 anni ha aperto il fuoco e ucciso 21 persone, di cui 19 bambini e due insegnanti. Si tratta una delle peggiori stragistoria d’America che riporta alla memoria il massacro di Sandy Hook del 2012, quando il 20enne Adam Lanza aprì il fuoco e uccise 26 persone di cui 20 bambiniRobb Elementary School nella città di Uvalde, situata a circa 130 chilometri a ovest di San Antonio. Il killer è stato ucciso in uno scontro a fuoco con gli agenti e identificato in Salvador Roma, uno studente 18enneUvalde High School. Nelsuldie ...

