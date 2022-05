Silvan van der Poel e la logica al Giro

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Le biciclette, quando incontrano le montagne e rigano e accarezzano il loro asfalto, portano con loro un carico di ambizioni e velleità e sogni da inseguire e desideri da realizzare che non basterebbe la stessa montagna che si scala a contenerle. Ad animarle infatti, ci sono mica solo quelle dei corridori. Serve sommare anche quelle dei tifosi, quelli che aspettano ore e a volte giorni, per qualche secondo appena di passaggio, secondi che si dilatano in decine di minuti ad attendere anche i ritardatari, un seguirsi di evviva, di daidai, di allez. I desideri di chi aspetta sono sempre gli stessi da sempre, ossia scatti e menate, lotta e magari un uomo solo al comando, uno capace di mettere in riga gli altri. Non è poi diverso dalla magia il ciclismo, lo spettatore attende un’illusione a cui credere, un gioco di prestigio che lo rapisca. La vittoria nel corso dei centosessantotto ...