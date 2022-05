Scala di Montesanto | il 28-29 maggio ecco “Primavera intelligente” | il programma

Leggi su 2anews

(Di mercoledì 25 maggio 2022): nelle giornate di sabato 28 e domenica 29appuntamenti con yoga, laboratori per bambini, musica e tanto altro. Napoli è una città obliqua. Da sempre i napoletani sono abituati ad affrontare gradini di tutti i generi. A centinaia in strettissimi vicoli o in larghe scalinate monumentali costruite e pensate da famosi e visionari