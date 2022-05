Salernitana, “W Sabatini-Salvezza 7 per cento”: lo speciale Dazn sul ds (Di mercoledì 25 maggio 2022) Dazn lancia lo speciale “W Sabatini – Salvezza 7 per cento“. Il nuovo instant doc, disponibile da mercoledì 25 maggio, sulla piattaforma streaming, racconta i sei mesi di Walter Sabatini da direttore sportivo della Salernitana. Considerato l’ultimo intellettuale del calcio, il ds granata è riuscito a portare la squadra granata ad una Salvezza che sembrava ormai impossibile da raggiungere. Dazn ha seguito Sabatini in questa stagione di Serie A fin da prima dell’ingaggio a Salerno, con un accesso esclusivo al professionista e alla persona. Uno sguardo esclusivo dalla frenetica sessione di calciomercato alla tensione delle ultime decisive sfide di campionato. “W Sabatini – Salvezza 7 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022)lancia lo“W7 per“. Il nuovo instant doc, disponibile da mercoledì 25 maggio, sulla piattaforma streaming, racconta i sei mesi di Walterda direttore sportivo della. Considerato l’ultimo intellettuale del calcio, il ds granata è riuscito a portare la squadra granata ad unache sembrava ormai impossibile da raggiungere.ha seguitoin questa stagione di Serie A fin da prima dell’ingaggio a Salerno, con un accesso esclusivo al professionista e alla persona. Uno sguardo esclusivo dalla frenetica sessione di calciomercato alla tensione delle ultime decisive sfide di campionato. “W7 ...

Advertising

DiMarzio : .@OfficialUSS1919, accordo raggiunto per il rinnovo del ds #Sabatini - sportface2016 : #Salernitana, 'W Sabatini-Salvezza 7 per cento' è lo speciale di Dazn sui sei mesi da direttore sportivo di Walter… - Salvato95551627 : RT @LeBombeDiVlad: ?????? #Salernitana, ecco perché il colpo #Cavani non è impossibile ?? ?? Le ultime #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomercato… - LeBombeDiVlad : ?????? #Salernitana, ecco perché il colpo #Cavani non è impossibile ?? ?? Le ultime #LBDV #LeBombeDiVlad… - rep_napoli : Salernitana, le confessioni di Sabatini: 'Se retrocedo muoio e io voglio vivere ancora ecco perché siamo rimasti in… -