Roma - Feyenoord | sold out all' Olimpico | 50mila tifosi giallorossi davanti a un maxischermo

Advertising

OfficialASRoma : ?? SOLD OUT ?? ??? All'Olimpico questa sera batteranno 50.000 cuori giallorossi! ?? ?? DAJE ROMA DAJE! ?? Cancelli a… - sportface2016 : +++Incidenti a #Tirana prima della finale di #ConferenceLeague, feriti e arrestati anche dei tifosi della #Roma in… - SkySport : Tutto l'Olimpico canta prima della finale ??? @vanessadv2001 ? FINALE CONFERENCE LEAGUE Roma-Feyenoord Live su Sky… - Tutto__Calcio_ : Si conclude il primo tempo di Roma-Feyenoord col risultato di 1-0 grazie al gol di Zaniolo! Buona partita da entram… - manini_giacomo : La #Roma deve forzare lanci lunghi e continuare ad esser aggressiva su #Sinisterra per evitare di fargli giocare 1v… -

Pochi minuti prima del fischio d'inizio di Roima -, finale di Conference League, all'interno dello stadio di Tirana è risuonato l'inno dellain un'atmosfera da brividi. Guarda il video, sold out all'Olimpico: 50mila tifosi giallorossi davanti a un maxischermo per seguire la finalissima di Conference League che si svolge a Tirana.Diretta Roma Feyenoord (risultato live 1-0) streaming video tv della finale di Conference League. Zaniolo approfitta del buco di Trauner per portare in vantaggio i giallorossi. Finale Conference ...Si è concluso da pochi minuti il primo tempo di Roma-Feyenoord, gara valida per la finale di Conference League. All'Arena Kombetare di Tirana, dopo un primo tempo equilibrato, a sbloccare la gara è ...