Pisa: picchia la fidanzata e la costringe a prostituirsi. 37enne finisce in carcere (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'hanno arrestato con l'accusa di aver picchiato la fidanzata e di averla costretta a prostituirsi. Nei guai un italiano di 37 anni. L'arresto è scattato dopo l'ennesima aggressione alla compagna martedì nella zona della stazione ferroviaria di Pisa L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 25 maggio 2022) L'hanno arrestato con l'accusa di averto lae di averla costretta a. Nei guai un italiano di 37 anni. L'arresto è scattato dopo l'ennesima aggressione alla compagna martedì nella zona della stazione ferroviaria diL'articolo proviene da Firenze Post.

