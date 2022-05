Milan, Kessié si congeda: 'Lo scudetto è il modo migliore per salutarsi' (Di mercoledì 25 maggio 2022) Kessié Milano, 25 maggio 2022 " Il gol che ha messo in ghiaccio il successo ai danni del Sassuolo ma soprattutto a permesso al Milan di mettere le mani sul suo 19° scudetto è stato l'ultimo di Franck ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)o, 25 maggio 2022 " Il gol che ha messo in ghiaccio il successo ai danni del Sassuolo ma soprattutto a permesso aldi mettere le mani sul suo 19°è stato l'ultimo di Franck ...

Milan, Kessie: 'Rinnovo impossibile. Non c'era modo migliore per salutarsi' Ho un altro mese di contratto, ma il rinnovo è impossibile. Sono venuto al Milan per un progetto di cinque anni: siamo tornati in Champions League e abbiamo vinto lo Scudetto, non c'è modo migliore per salutarsi . Sono sensazioni importanti, sono stati cinque anni importanti,... Milan Campione d'Italia, le più belle foto della festa scudetto di domenica 22 maggio Sì, perché per Sassuolo - Milan non c'è stato il maxischermo di cui si parlava: ordine pubblico e Covid hanno portato le autorità a decidere per il 'no'. Ma poco male, perché ai due gol di Giroud e ... Sportevai.it Ho un altro mese di contratto, ma il rinnovo è impossibile. Sono venuto alper un progetto di cinque anni: siamo tornati in Champions League e abbiamo vinto lo Scudetto, non c'è modo migliore per salutarsi . Sono sensazioni importanti, sono stati cinque anni importanti,...Sì, perché per Sassuolo -non c'è stato il maxischermo di cui si parlava: ordine pubblico e Covid hanno portato le autorità a decidere per il 'no'. Ma poco male, perché ai due gol di Giroud e ... Milan campione d'Italia, Pistocchi si complimenta con sei | Social