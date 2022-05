Marracash: “Il rap oggi? Alcuni sono “messi lì” e stonano pure con l’autotune. Con Elodie c’è ancora un rapporto, ma è difficile da spiegare” (Di mercoledì 25 maggio 2022) Marracash non sta nella pelle. Il King del Rap è pronto a tornare live, dopo i numerosi rinvii del tour a causa della pandemia con 32 appuntamenti estivi e autunnali (di cui 11 già sold out) dal 12 luglio, tra grandi rassegne estive, i palasport italiani e l’Arena di Verona. Abbiamo incontrato l’artista durante un vernissage dedicato al nuovo video “Dubbi”, ultimo singolo estratto dal triplo platino “Noi, Loro, Gli Altri”, animato e realizzato da Tarik Berber. In mostra allo Spazio Assab One di Milano una selezione dei 2500 disegni, il fulcro della video animazione. Il tuo ultimo disco “Noi, Loro, Gli Altri” è triplo disco di platino con oltre 450 milioni di stream. Ti aspettavi una accoglienza così forte? Onestamente non me l’aspettavo. Lo ritengo un disco più ambizioso del precedente “Persona” (cinque volte disco di platino, ndr). Avevo delle cose da dire e sapevo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 25 maggio 2022)non sta nella pelle. Il King del Rap è pronto a tornare live, dopo i numerosi rinvii del tour a causa della pandemia con 32 appuntamenti estivi e autunnali (di cui 11 già sold out) dal 12 luglio, tra grandi rassegne estive, i palasport italiani e l’Arena di Verona. Abbiamo incontrato l’artista durante un vernissage dedicato al nuovo video “Dubbi”, ultimo singolo estratto dal triplo platino “Noi, Loro, Gli Altri”, animato e realizzato da Tarik Berber. In mostra allo Spazio Assab One di Milano una selezione dei 2500 disegni, il fulcro della video animazione. Il tuo ultimo disco “Noi, Loro, Gli Altri” è triplo disco di platino con oltre 450 milioni di stream. Ti aspettavi una accoglienza così forte? Onestamente non me l’aspettavo. Lo ritengo un disco più ambizioso del precedente “Persona” (cinque volte disco di platino, ndr). Avevo delle cose da dire e sapevo ...

Advertising

infoitcultura : Marracash e il triplo platino: 'Voglio diventare il Vasco del rap' - rockolpoprock : Marracash: “Miro a essere il Vasco o il Lucio Dalla del rap” - ParliamoDiNews : Marracash e il triplo platino: `Voglio diventare il Vasco del rap` - Cultura - - MichaelGiulian2 : RT @patriziaandreoz: Rap in Italia Fedez Fabri Fibra Marracash Rap in America Eminem Dr Dre 50 cent Di che stiamo parlando - patriziaandreoz : Rap in Italia Fedez Fabri Fibra Marracash Rap in America Eminem Dr Dre 50 cent Di che stiamo parlando -