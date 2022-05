LIVE – Fognini-van de Zandschulp 4-6 3-1, Roland Garros 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di mercoledì 25 maggio 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Fabio Fognini e Botic van de Zandschulp, valevole per il secondo turno del tabellone principale del Roland Garros 2022. L’azzurro ha debuttato in quel di Parigi con una vittoria ai danni di Popyrin e mette nel mirino il terzo turno. Per raggiungerlo, però, dovrà superare l’ostico van de Zandschulp. L’olandese, accreditato della 29^ testa di serie, ha superato in quattro set il qualificato Kotov all’esordio. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà l’olandese a scendere in campo con i favori del pronostico. In palio un potenziale terzo turno con Nadal. Sportface.it seguirà la partita in DIRETTA e offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ile latestuale del match tra Fabioe Botic van de, valevole per il secondo turno del tabellone principale del. L’azzurro ha debuttato in quel di Parigi con una vittoria ai danni di Popyrin e mette nel mirino il terzo turno. Per raggiungerlo, però, dovrà superare l’ostico van de. L’olandese, accreditato della 29^ testa di serie, ha superato in quattro set il qualificato Kotov all’esordio. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers sarà l’olandese a scendere in campo con i favori del pronostico. In palio un potenziale terzo turno con Nadal. Sportface.it seguirà la partita ine offrirà aggiornamenti in tempo reale ai propri lettori, durante il ...

Advertising

De_Sand88 : RT @Eurosport_IT: Forza Fabio! ????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ?????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Fognini - Eurosport_IT : Forza Fabio! ????? Segui il match LIVE su @discoveryplusIT ?????? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #RG22 | #Fognini - infoitsport : LIVE Fognini-Van De Zandschulp, Roland Garros 2022 in DIRETTA: impegno difficile contro l'olandese in ascesa - infoitsport : Fognini-Van der Zandschulp al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita - sportli26181512 : Fognini-Van der Zandschulp al Roland Garros, il risultato in diretta live della partita: Fabio Fognini affronta l’o… -