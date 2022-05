Isola 2022, Ilary Blasi svela un retroscena dietro le quinte: «Sono stata sgridata dagli autori» (Di mercoledì 25 maggio 2022) Ilary Blasi, conduttrice de L’Isola dei Famosi, svela che sarebbe stata «sgridata dagli autori del programma». In una lunga chiacchierata a Tv Sorrisi e Canzoni ha riportato vari aneddoti e retroscena del dietro le quinte. I piccoli “fuori programma” Sono ben noti: dalla spallina rotta, alla caduta dallo sgabello, passando per il sapone del dispenser che le si è infilato nell’occhio a pochi minuti dalla diretta fino alla più famosa gaffe di “patata” al posto di “palapa”. La moglie di Francesco Totti ha anche trovato una spalla negli opinionisti: «Nicola mi viene dietro nelle mie cavolate. In lui e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora ... Leggi su newscronaca.myblog (Di mercoledì 25 maggio 2022), conduttrice de L’dei Famosi,che sarebbedel programma». In una lunga chiacchierata a Tv Sorrisi e Canzoni ha riportato vari aneddoti edelle. I piccoli “fuori programma”ben noti: dalla spallina rotta, alla caduta dallo sgabello, passando per il sapone del dispenser che le si è infilato nell’occhio a pochi minuti dalla diretta fino alla più famosa gaffe di “patata” al posto di “palapa”. La moglie di Francesco Totti ha anche trovato una spalla negli opinionisti: «Nicola mi vienenelle mie cavolate. In lui e Vladimir ho trovato dei compagni di marachelle e loro non vedono l’ora ...

Advertising

Agenzia_Ansa : A Ibiza hotel offre 200 euro a dipendenti che reclutano un amico. L'isola è alle prese con una carenza di personale… - redazionerumors : Isola dei Famosi 2022, Soleil Sorge nuova naufraga, ma a tempo limitato Leggi l'articolo completo su… - DelenSeil : RT @fpontiggia1: #Nostalgia, la possibilità di un'isola chiamata Sanità: Mario Martone a #Cannes2022 e da oggi in sala con @medusa_film. Su… - cinematografoIT : RT @fpontiggia1: #Nostalgia, la possibilità di un'isola chiamata Sanità: Mario Martone a #Cannes2022 e da oggi in sala con @medusa_film. Su… - CheDonnait : Striscia La Notizia non si risparmia su Guendalina Tavassi #isola -