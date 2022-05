Il nucleare russo e l’invasione di Taiwan. Intervista a Matthew Kroenig (Di mercoledì 25 maggio 2022) Matthew Kroenig è il direttore della Scowcroft Initiative all’Atlantic Council, uno dei principali think tank di Washington DC, e professore alla Georgetown University. Con un passato al Pentagono, è tra i più conosciuti esperti di strategia militare in America e ha scritto di recente un libro sulla competizione strategica con Russia e Stati Uniti, “The return of the great power rivarly” (Oxford University Press). Ospite nella redazione di Formiche.net a Roma, passa in rassegna le principali sfide della politica estera americana, dalla deterrenza cinese in Asia e la competizione tecnologica con Pechino alla guerra di Vladimir Putin in Ucraina. Kroenig, partiamo dal viaggio di Biden in Asia. Perché è così importante? Il viaggio del presidente Biden in Asia è un evento estremamente interessante. L’amministrazione Biden è partita da una ... Leggi su formiche (Di mercoledì 25 maggio 2022)è il direttore della Scowcroft Initiative all’Atlantic Council, uno dei principali think tank di Washington DC, e professore alla Georgetown University. Con un passato al Pentagono, è tra i più conosciuti esperti di strategia militare in America e ha scritto di recente un libro sulla competizione strategica con Russia e Stati Uniti, “The return of the great power rivarly” (Oxford University Press). Ospite nella redazione di Formiche.net a Roma, passa in rassegna le principali sfide della politica estera americana, dalla deterrenza cinese in Asia e la competizione tecnologica con Pechino alla guerra di Vladimir Putin in Ucraina., partiamo dal viaggio di Biden in Asia. Perché è così importante? Il viaggio del presidente Biden in Asia è un evento estremamente interessante. L’amministrazione Biden è partita da una ...

Advertising

formichenews : Il nucleare russo e l’invasione di Taiwan. Intervista a Matthew Kroenig Il direttore dello @ACScowcroft… - Smaik2405 : RT @alanford892: Peccato non averlo saputo prima! Sakarov(il fisico russo, si) si ritirò dal programma nucleare URSS, del quale era diretto… - OmegaIndi : RT @alanford892: Peccato non averlo saputo prima! Sakarov(il fisico russo, si) si ritirò dal programma nucleare URSS, del quale era diretto… - DiogeneSisifo : @beretta_g @antojackie @ilmanifesto quindi il takeaway è che abbiamo una situazione 'potenzialmente esplosiva anche… - fashionart19 : RT @alanford892: Peccato non averlo saputo prima! Sakarov(il fisico russo, si) si ritirò dal programma nucleare URSS, del quale era diretto… -