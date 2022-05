I Måneskin sbarcano a Cannes e Damiano lancia una frecciatina ai francesi

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Il successo deiè ormai inarrestabile, e la band romana ha ormai conquistato il mondo intero. Tra gli innumerevoli impegni e i concerti in Europa e in America,David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi ed Ethan Torchio sono sbarcati in Costa Azzurra per prendere al Festival del Cinema di. Una volta arrivati, il frontman del gruppo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram che a molti è sembrata una provocazione nei confronti dei. Fonte: profilo Instagram @ykaaarNel 2021, infatti, quando ihanno trionfato all’Eurovision Song Contest, la delegazione della Francia ha tentato di farli squalificare dalla kermesse accusando lo stessodi aver fatto uso di droghe durante la serata finale della competizione. Una volta giunto a ...

Advertising

Radio Italia

...sconfitti francesi contro il cantante del gruppo Damiano A novembre i quattro ventenni... Gli Stati Uniti impazziscono per loro e icon Beggin' e I wanna be your slave hanno ...I Diversity Media Awards 2022su Rai 1 . Per la prima volta verrà trasmessa in diretta la ... Tra gli artisti candidati alcuni fanno parte dell'universo della musica, come ie Madame, ... I Måneskin rientrano in Italia dopo il trionfo americano