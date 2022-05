Franceschini loda Conte | sarcasmo Calenda e mezzo Pd mugugna

(Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – “? Sta portando i 5 Stelle verso un percorso riformista e di alleanza con Pd”. Le parole di Darioin tv sono apparse quanto meno fuori sincrono a molti dem nel giorno del nuovo caso Petrocelli, stavolta si tratta del tesoriere M5S, Claudio Cominardi, che posta un murales con Mario Draghi al guinzaglio di Joe Biden. “Sgradevole e fuori luogo”, va giù duro Enrico Letta. Parole più simili a quelle di Luigi Di Maio che a Giuseppe(“Non diamo importanza ai graffiti”) fanno notare i cronisti e il segretario Pd si limita a un sorriso mentre sta per intervenire alla commemorazione di Enrico Berlinguer al gruppo dem Camera. “Ieri la sceneggiata al Senato per l’intervento di Draghi in aula, oggi questo. Ogni giorno ce n’è una…”, sbuffa un deputato Pd. E le parole del ministro...

(Adnkronos) – "Conte Sta portando i 5 Stelle verso un percorso riformista e di alleanza con Pd". Le parole di Dario Franceschini in tv sono apparse quanto meno fuori sincrono a molti dem nel giorno d ...Roma, 25 mag. (Adnkronos) - "Conte Sta portando i 5 Stelle verso un percorso riformista e di alleanza con Pd". Le parole di Dario Franceschini in tv sono apparse quanto meno fuori sincrono a molti ...