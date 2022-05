Fdi | Colosimo | legge regionale non risolve problematiche più fragili

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 25 maggio 2022) Roma – “Lasui diritti delle persone con disabilità approvata in Consiglio lascia l’amaro in bocca. Si tratta infatti dell’ennesima occasione persa che nonleche vivono ogni giorno le persone contà. La maggioranza ha, infatti, preferito approvare un testo che è scollato dalla realtà e che ‘non porta a terra’ alcun provvedimento concreto.” “Una dichiarazione di intenti che presenta delle lacune importanti. Il caregiver familiare ancora una volta è considerata una figura marginale mentre ricopre un ruolo di primaria importanza ed è per questo che chiediamo con forza la calendarizzazione della proposta didi Fratelli d’Italia.” “Rimangano intatte insomma tutte le richieste legittime e continue di chi chiede un’assistenza domiciliare e figure formate in tutti gli ...