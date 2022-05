Cure palliative, solo 1 paziente con ictus su 5 riceve consultazione (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) – solo una persona su 5 ospedalizzata a seguito di un grave ictus riceve una consultazione per Cure palliative, secondo quanto evidenziato da un recente studio pubblicato sul ‘Journal of pain and symptom management’, in cui si ribadisce l’importanza dei trattamenti volti ad alleviare le sofferenze dei pazienti ‘indipendentemente dalla loro prognosi’ e superando il concetto di cura palliativa uguale malattia oncologica in fase terminale. “I dati americani sono molto vicini alla situazione italiana ed europea. Ancora troppo spesso l’impiego di trattamenti palliativi è limitato al fine vita, e anche in questi casi le terapie non vengono necessariamente avviate se non quando le sofferenze sono in uno stadio troppo avanzato”, commenta Rosaria Alvaro, presidente della Società ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 25 maggio 2022) (Adnkronos) –una persona su 5 ospedalizzata a seguito di un graveunaper, secondo quanto evidenziato da un recente studio pubblicato sul ‘Journal of pain and symptom management’, in cui si ribadisce l’importanza dei trattamenti volti ad alleviare le sofferenze dei pazienti ‘indipendentemente dalla loro prognosi’ e superando il concetto di cura palliativa uguale malattia oncologica in fase terminale. “I dati americani sono molto vicini alla situazione italiana ed europea. Ancora troppo spesso l’impiego di trattamenti palliativi è limitato al fine vita, e anche in questi casi le terapie non vengono necessariamente avviate se non quando le sofferenze sono in uno stadio troppo avanzato”, commenta Rosaria Alvaro, presidente della Società ...

