Chi può chiedere l'esenzione del canone RAI a giugno 2022 (Di mercoledì 25 maggio 2022) Sono giunte alcune novità per tutti i cittadini italiani inerenti al canone RAI, ossia la detenzione nell'ambito familiare da parte dello Stato di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive. Come già discusso di recente, vi è la possibilità che questa tassa a partire dal prossimo anno, che ricordiamo attualmente essere trattenuta all'interno della bolletta della luce in 10 rate da 9 euro ognuna, cambierà. Infatti, tale imposta non farà più parte delle voci all'interno della fattura elettrica allo scopo di rispettare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che punta ad omologarsi alle richieste dell'UE di eliminare i noti "oneri impropri" dalla bolletta della luce. Tuttavia, se da un lato vi è ancora l'incertezza che tale modalità vada in vigore, dall'altro vi è, invece, la possibilità per alcune categorie di ...

