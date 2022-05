Chi l'ha visto?: stasera su Rai3 i casi di Agata Scuto e Domenico Manzo (Di mercoledì 25 maggio 2022) stasera su Rai3 alle 21:20 torna Chi l'ha visto con una nuova puntata, che si occuperà di Agata Scuto, Domenico Manzo e Massimo Torregrossa. stasera su Rai3 alle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha visto? che torna sul caso di Agata Scuto, la ragazza disabile di Acireale scomparsa nel nulla il 4 giugno 2012. Continua l'inchiesta della trasmissione condotta da Federica Sciarelli sulla vicenda di Agata Scuto, la ragazza di Acireale che con la sua pensione di invalidità manteneva tutta la famiglia: qualcuno ha coperto Rosario, l'ex compagno della madre di Agata, indagato per omicidio e occultamento di cadavere? Un caso anomalo quello di ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 25 maggio 2022)sualle 21:20 torna Chi l'hacon una nuova puntata, che si occuperà die Massimo Torregrossa.sualle 21:20 nuovo appuntamento con Chi l'ha? che torna sul caso di, la ragazza disabile di Acireale scomparsa nel nulla il 4 giugno 2012. Continua l'inchiesta della trasmissione condotta da Federica Sciarelli sulla vicenda di, la ragazza di Acireale che con la sua pensione di invalidità manteneva tutta la famiglia: qualcuno ha coperto Rosario, l'ex compagno della madre di, indagato per omicidio e occultamento di cadavere? Un caso anomalo quello di ...

